iOS 13 on julkaistu – Päivitä heti puhelimesi

Apple on julkaissut iOS 13 -käyttöjärjestelmäpäivityksen sitä tukeville laitteilla. Käytännössä päivityksen voi asentaa iPhone 6S:ään uudemmille iPhone-malleille sekä 7. sukupolven iPod touchille. Käyttöjärjestelmä ei ole enää yhteensopiva iPadien kanssa, vaan Applen tableteille kehitetään jatkossa omaa iPadOS-käyttöjärjestelmää.



iOS 13 sisältää paljon suorituskykyyn liittyviä parannuksia ja ehostuksia, joiden on luvattu pienentävän sovellusten asennuskokoa sekä käynnistävän ohjelmat paljon nopeammin. Suorituskykyviilausten lisäksi iOS 13 sisältää käyttöliittymään tehdyn yhden ison lisäyksen: Dark Mode -tilan avulla puhelimen grafiikoiden värimaailma muuttuu mustiksi tai hyvin tummiksi.



Dark Moden ansiosta puhelimen näytön katselu hämärässä on silmien kannalta miellyttävämpää ja toisaalta puhelimien akku kestää pidempään OLED-näyttöisissä malleissa. Uutta on myös pyyhkäisynäppäimistö, jolla viestit saa kirjoitettua rivakammin. Kaikkia uusia toimintoja ei pystytty lisäämään iOS 13:een, minkä takia muutaman päivän päästä julkaistaan iOS 13.1, joka sisältää puuttuvat palaset.