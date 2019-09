Amazon Prime -jäsenille mobiilipelietuja, PUBG Mobile ensimmäisenä

Hiljattain Amazonin omistama Twitch kertoi uudesta Loot Gifting -ominaisuudesta, jolla Twitch Prime -jäsenet voivat lahjoa ystäviään. Nyt emoyhtiö on kertonut, että myös Amazon Prime -jäsenet saavat uusia herkkuja.Tämä kuitenkin vaatii, että Twitch Prime -jäsen on myös Amazon Primen jäsenenä. Tällöin tilaajalle tarjotaan ilmaisia mobiilipelisisältöjä.Ensimmäinen näistä ilmaisista sisällöistä on PUBG Mobilen ilmainen skini. Infiltrator-setin ensimmäinen skini on nyt saatavilla pelaajille, joilla on Amazon Prime. Setti pitää sisällään jo julkaistun Infiltrator Mask -maskin sekä myöhemmin tulevat Infiltrator Jacket -takin, Infiltrator Pants -housut, and Infiltrator Shoes -kengät.Lisäksi Prime-jäsenet saavat myöhemmin myös 30 päivän Blood Oath – Karabiner 98K ja Black Magma Parachute -skinit.Lisätietoa ja ohjeet skinien lataamiseen löytyy osoitteesta amazon.com/pubgm Kyse ei ole yksittäisestä yhteistyön kappaleesta Tencentin ja sen luoman PUBG Mobilen kanssa, vaan Amazon pyrkii jatkossakin palkitsemaan mobiilipelaavia Prime-jäseniään uusilla pelisisällöillä. Yhteistyötä on hierottu mm. EA:n, Moontonin, Netmarblen ja Wargaming Mobilen kanssa.