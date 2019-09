Kannattaako päivittää: Vertailussa iPhone 11 vs iPhone XR

Vertailussa

Apple iPhone 11

iPhone XR Mitat

150,9 x 75,7 x 8,3 mm

150,9 x 75,7 x 8,3 mm Paino

194 g

194 g Rakenne

Paneelit lasia, runko alumiinia

Paneelit lasia, runko alumiinia Käyttöjärjestelmä

iOS 13

iOS 13 (päivityksellä) Näyttö

6,1", 19,5:9, 828x1792 px, LCD

6,1", 19,5:9, 828x1792 px, LCD, Dolby Vision + HDR10 RAM

4 GB

3 GB Tallennustila

64/128/256 Gt

64/128/256 Gt Takakamera

2 x 12 MP, f/1.8 ja f/2,4 (laajakulma), OIS, 4K@60fps

12 MP, f/1.8, OIS, 4K@60fps Etukamera

12 MP, f/2.2, 4K@60fps

7 MP, f/2.2, 1080p@60fps Biometrinen tunnistus

3D-kasvojentunnistus

3D-kasvojentunnistus Suoritin

A13 Bionic

A12 Bionic Akku (videon toisto)

3046 mAh (17 h)

2942 mAh (16 h) Veden- ja pölynkestävyys

IP 68

IP 67 Hinta

828,00 €

717,90 €

Applen tämän vuoden kolme uutta älypuhelinta esiteltiin vajaa pari viikkoa sitten, ja nyt uutuudet ovat olleet pari päivää myös saatavilla. Niinpä monet iOS-käyttäjät varmasti pohtivatkin tulisiko vanha iPhone päivittää uuteen.Tässä pyrimme käymään läpi erot viimevuotisen iPhone XR -mallin ja uuden iPhone 11 -mallin välillä.Vaikka nimeämisen puolesta vaikuttaa siltä, että kyseessä ovat täysin eri laitteet, niin iPhone 11 on itseasiassa iPhone XR:n suora seuraaja. Kalliimman iPhone XS -mallin seuraaja on puolestaan iPhone 11 Pro.Viime vuosi oli Applelle nk. S-vuosi, joka tarkoittaa joka toinen vuosi julkaistavia pienempiä uudistuksia iPhoneen, joiden perästä löytyy S-liite. Tällä kertaa siis kyseessä ei ole S-vuosi, joten eroja luulisi löytyvän.Tarkastelu kuitenkin paljastaa, että kyseessä on melkoisen identtinen laite edeltäjäänsä nähden. Ulkoasun puolesta laite on hyvin samanlainen ja tarjoaa saman viimevuotisen designin lukuunottamatta kameroita. Apple on kuitenkin onnistunut marginaalisesti parantamaan vedenkestävyyttä, joka tarkoittaa, että uutuusmalli tarjoaa suojan hieman syvempään ja korkeampaan paineeseen.Koko ja paino ovat täysin identtisiä myöskin ja tämä tarkoittaa myös, että näyttö on tuttu 6,1 tuumaa ja myös resoluutio – ja siten pikselitiheyskin – on pysynyt samana. Uusi iPhone 11 tukee tosin Dolby Vision- ja HDR 10 -tekniikkaa.Järjestelmäpiiri on päivittynyt, kuten vuosittain on tapana, uuteen versioon. A13-piiri tarjoaa enemmän tehoa ja erityisesti akkukestoa, joka on kasvanut Applen mukaan jopa useilla tunneilla, kiitos uuden piirin ja suuremman akun. Myös RAM-muistia on kasvatettu kolmesta neljään gigatavuun.Kenties merkittävin uudistus laitteessa ovat kamerat, joita on nyt takana kaksin kappalein. 12 megapikselin peruskamera on pysynyt pitkälti samana, mutta rinnalla on nyt myös laajakulmakamera. Lisäksi etukameran tarkkuus ja videokuvausominaisuudet ovat parantuneet.Ääniominaisuuksiin on nyt lisätty tuki Dolby Digital Plus ja Dolby Atmos -teknologioille.Niinpä loppupäätelmä on, että Apple on parantanut monilta osin laitteen tekniikkaa, vaikka ulkoisesti (kameraa lukuunottamatta) uutta iPhone 11:ta on vaikea erottaa edeltäjästään. Muutokset ovat kuitenkin melkoisen pieniä, joten iPhone XR:n omistajalle on vaikea suositella yli 800 euron sijoitusta. Jopa uutta laitetta ostavalle iPhone XR voi yli 100 euroa edullisempana olla hyvä sijoitus, mutta hyvästä kamerasta perustavalle uusi iPhone on varmasti parempi valinta.