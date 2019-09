OnePlus julkaisi Android 10 -päivityksen OnePlus 7:lle ja 7 Pro:lle

System

Upgraded to Android 10

Brand new UI design

Enhanced location permissions for privacy

New customization feature in Settings allowing you to choose icon shapes to be displayed in the Quick

Settings

Full Screen Gestures

Added inward swipes from the left or right edge of the screen to go back

Added a bottom navigation bar to allow switching left or right for recent apps



Game Space

New Game Space feature now joins all your favorite games in one place for easier access and better gaming experience



Smart display

Intelligent info based on specific times, locations and events for Ambient Display (Settings - Display - Ambient Display - Smart Display)



Message

Now possible to block spam by keywords for Message (Messages - Spam - Settings -Blocking settings)



OnePlus on perinteisesti yksi älypuhelinmarkkinoiden tunnollisimmista päivittäjistä. Nyt yhtiöllä on vuorossa Android 10 -versioon perustuvan OxygenOS 10 -päivityksen julkaisu.Kyseinen päivitys on saapunut OnePlussan uusimmille puhelimille eli tänä vuonna julkaistuille OnePlus 7:lle ja 7 Pro:lle. Kiinalaisyhtiön ohjelmistopäivitys saapuu alkuun osalle käyttäjistä, mutta laajenee kaikkiin laitteisiin todennäköisesti tulvien päivien aikana.Uusi OxygenOS 10 saapuu laitteisiin automaattisesti OTA-päivityksenä, joten sen lataamisesta ei tarvitse huolehtia sen kummemmin. Viesti ilmoituspalkissa ilmoittaa uudesta päivityksestä, ja päivitykset voi tarkistaa varmuuden vuoksi asetuksien Järjestelmä-osioista.Päivitys tietysti tuo mukanaan uudet Android 10 -ominaisuudet ja uudistetun käyttöliittymän. Lisäksi tarjolla on mm. parempia yksityisyysominaisuuksia ja kustomointivalintoja, monipuolisemmat eleohjaukset, pelit yhteen paikkaan yhdistävä Game Space -ominaisuus sekä Smart Display -ominaisuus, joka näyttää relevanttia tietoa Ambient Displayn ollessa päällä.Yhtiö on luvannut myöhemmin päivityksen myös OnePlus 5/5T:lle ja OnePlus 6/6T:lle.Tässä vielä koko päivityksen muutosloki: