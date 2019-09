Uuden iPhonen "maailman kestävin lasi" testissä: Yllätys, lasi rikkoutuu!

Apple kertoi uusien iPhone 11 -mallien julkaisussa, että puhelinten etu- ja takapuolta suojaa kestävin lasi mitä on koskaan käytetty älypuhelimissa.Älypuhelinjätti ei tosin kerro mistä lasista on kyse tai kuinka paljon kilpailijoita parempi se heidän mielestään on. Testaajat ovat tietysti ottaneet väitteen silmätikuksi, josta olemmekin saaneet jo tuloksia. CNETin testissä iPhone 11 kesti pudotuksia vallan hyvin, ja lasit säilyivät parinkin metrin pudotuksesta lattialle särkymättä, joskin muita pienoisia ongelmia havaittiin.Testisssä ei kuitenkaan ollut vertailukohtaa kilpailijoihin, joten on vaikea sanoa onko lasi tosiaan kestävämpää kuin muissa huippupuhelimissa.PhoneBuff on kuitenkin julkaissut videon, jossa pyrkii ottamaan tästä selvää. Videolla pistettiin vastakkain iPhone 11 Pro ja Galaxy Note10+. Näistä voittajaksi pisteiden valossa selviytyikin Samsungin puhelin.Molemmista särkyi takalasi heti ensimmäisessä pudotuksessa, joskin Notessa se oli marginaalisesti vähemmän häiritsevä. Kulmapudotuksen kesti hienoisesti paremmin iPhone 11 Pro, jonka sivut ovat alumiinin sijaan ruostumatonta terästä.Myös etupuolen osalta Note10+ kärsi vähemmän vahinkoa, joskin molemmat rikkoutuivat. Yllätys yllätys, lasi on lasia ja lasi rikkoutuu, kuten kestävyystestaaja Zach Nelson sanoi , kun Apple kertoi viime vuonna kestävimmästä iPhone-lasista ikinä.PhoneBuff ei tosin lopettanut pelkkään lasin testaamiseen vaan jatkoi tiputtelua vielä kymmenen ylimääräisen tiputuksen verran, joista Note10+ selvisi vailla toimintahäiriöitä.Vaikutti siltä, että iPhone 11 Pro pystyy ensimmäisenä iPhone-laitteena samaan, mutta aivan viimeisissä pudotuksissa siitä rikkoutui takakamerat, joten pisteeet jäivät siltäkin osin hieman Notea heikommiksi.Selvää on siis, että uusi iPuhelinkin kannattaa Applen ylisanoista huolimatta suojata suojakuorella, jos haluaa varmistaa sen särkymättömyyden.