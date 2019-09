Suosittu Kik-pikaviestisovellus lopettaa toimintansa

Maailmanlaajuisesti melko suureen suosioon nousseen-pikaviestipalvelun tarina on nyt lopussa, sillä sovellusta kehittäväntoimitusjohtajan mukaan yhtiö aikoo supistaa toimintojaan Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita seuraavan SEC:n toimien takia.Tilanne saattaa vaikuttaa koomiselta, sillä Kikillä ja arvopaperimarkkinoilla voisi kuvitella olevan yhtä paljon yhteistä kuin maidolla ja makkaralla. Totuus on kuitenkin tarua ihmeellisempää, sillä Kik Interactive laski vuonna 2017 tarjolle 100 miljoonan dollarin arvosta niin sanottuja KIN-rahakkeita, joilla pystyi hankkimaan KIN-virtuaalivaluuttaa itselleen. SEC:n näkemyksen mukaan rahakkeiden tarjonta tapahtui laittomasti ja on nostanut yhtiötä vastaan syytteet.Kik Interactive haluaa suojella Kin-virtuaalivaluutan tulevaisuutta, minkä takia se on nyt päätynyt lopettamaan rahaa kuluttavan pikaviestipalvelunsa. Lisäksi yhtiö irtisanoo henkilöstöä ja virtuaalivaluutan kehitykseen jää enää vain 19 ihmistä töihin.