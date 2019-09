iPhonet uudistuvat isolla kädellä ensi vuonna – Tekeekö vanha design paluun?

-mallisto on pysynyt ulkoisesti samankaltaisena taas muutaman vuoden ajan, joten ensi vuonna on aika isommalle päivitykselle. Apple-analyytikko mukaan vuonna 2020 iPhonet uudistuisivat isolla kädellä.Isoihin muutoksiin lukeutuu iPhonen runkorakenteen muuttaminen niin, että puhelimeen tulisi "uusi" metallinen kehys. Tämä kehys ei ole ihan uusi ratkaisu, sillä samaa rakennetta käytettiin jo esimerkiksi iPhone 4:ssä. Kuon mukaan muutoksen tavoitteena on parantaa iPhonen kykyä vastaanottaa ja lähettää radiosignaaleja. Jää nähtäväksi kuinka paljon ensi vuoden iPhone-mallit lopulta näyttävät iPhone 4:ltä.Ensi vuoden iPhoneen on huhuttu tulevan 5G-tuki sekä näyttöön integroitu sormenjälkilukija. Takapuolelle on myös tulossa 3D-kamera, joka kykenee mittaamaan lähellä olevien kohteiden etäisyyden kamerasta.