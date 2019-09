YouTube Music on nyt esiasennettuna uusissa Androideissa

Googlen vuosien taistelu musiikkimarkkinoilla ei ole johtanut kovinkaan mullistaviin tuloksiin. Alkukesästä raporttien mukaan YouTube Musicilla oli vasta 15 miljoonaa käyttäjää.



Tämä ei kuulostaa kovinkaan mairittelevalta ottaen huomioon, että Apple Musicilla on noin 60 miljoonaa käyttäjää ja Spotify on vielä tästäkin aivan omilla lukemillaan.



Hakujätti ei kuitenkaan ole luovuttanut musiikkimahdiksi pyrkimistä, vaan on ottanut käyttöön nyt astetta kovemmat aseet. Androidiin nimittäin on tuotu YouTube Music -sovellus esiasennettuna.



Niinpä yhtiön musiikkipalvelu pusketaan kaikkiin uusiin Android 9:llä tai Android 10:llä varustettuihin laitteisiin.



Google Play Music puolestaan pyritään ajamaan alas YouTube Musicin tieltä, ja mikäli sitä haluaa käyttää, niin tulee se asentaa jälkikäteen uusiin laitteisiin.