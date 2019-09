DNA aloitti 5G:n testauksen Hyvinkäällä – Pohjustaa 5G:n laajaa käyttöönottoa

DNA on kertonut valmistautuvansa 5G-verkkoteknologian käyttöönottoon, mutta ennen sitä operaattori haluaa testata tekniikka Hyvinkäällä. Rakennetun 3,5 gigahertsin testiverkon tarkoituksena on koetella 5G:tä erilaisissa olosuhteissa ja ympäristöissä ennen kuin tekniikkan kaupallistamiseen aletaan satsaamaan enemmän rahaa.



Hyvinkäällä testataan paitsi verkon toimivuutta ja nopeutta, niin myös päätelaitteiden käyttäytymistä. DNA:n mukaan sen 5G-verkko kattaa Hyvinkään keskustaa laajasti, ja erilaisten käyttötapausten testaaminen onnistuu siellä hyvin. Hyvinkää valikoitui testauspaikaksi siksi, että DNA:n verkkotekniikan näkökulmasta alueen verkkokokonaisuus on siihen edustava ja sopiva.



DNA:n ensimmäiset 5G-pilottiverkot ovat olleet käytössä Helsingin ja Porin keskusta-alueille, mutta Hyvinkäällä on nyt DNA:n laajin 5G-verkko. Tekniikkaa on testattu myös vantaalaisella pientaloalueella, jonka asukkaiden kanssa on toteutettu kiinteän 5G:n eli Fixed Wireless Access -tekniikan testi. Se on osa DNA:n palvelukehitystä, jonka tuloksena nopeat laajakaistayhteydet tuodaan tarjolle myös niiden alueiden pientaloihin ja yrityksiin, joihin valokuitua ei ole saatavilla.





Vaikk 5G:hen panostetaan nyt paljon, niin DNA:n arvion mukaan 4G tulee säilymään pääasiallisena matkapuhelinverkkotekniikkana vielä pitkään.