Mistä saat tankattua halvinta bensaa? Tankille-sovellus kertoo

Autoilevia suomalaisia pohdituttaa jatkuvasti yksi kysymys. Missä myydään halvinta polttoainetta? Paljon ajavat seuraavat alueen hintatietoja aktiivisemmin, koska he myös kuluttavat bensaa tai dieseliä eniten ja käyvät siksi tankilla usein.Nämä mittarihintoihin huomion kiinnittävät kansalaiset jakavat hintatietoja onneksi myös aktiivisesti, joten muillakin on paremmat mahdollisuudet vertailla oman paikkakunnan bensa-asemien hintatietoja. Suosittuja kanavia hintatietojen ilmoittamiselle ja vertailemiselle ovat Polttoaine.net sekä iOS- ja Android-puhelimiin ladattava Tankille.fi-sovellus Molempien palveluiden ilmoittamat hintatietojen ajantasaisuus riippuu siis käyttäjien ilmoitusaktiivisuudesta, joten jos palvelut auttavat sinua säästämään pitkän pennin bensalaskussa, niin kannatta ehdottomasti ilmoittaa polttoaineiden hintatietoja myös muille.Tankille-mobiilisovellus näyttää mukana olevat asemat kartalla sekä näiden asemien hintatiedot (sekä hintatietojen päivitysajankohdan). Hintatietojen ilmoittaminen onnistuu puheella, joten kaavakkeita ei ole välttämättä tarpeen täyttää. Sovelluksessa on myös hakutoiminto, jolla voi etsiä matkan varrella olevat halvimmat asemat. Tämä auttaa sinua suunnittelemaan parhaimmat pysähdyspaikat.Voit ladata Tankille-sovelluksen iPhonelle App Storesta ja Androidille Google Playstä