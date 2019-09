Loppuuko WhatsAppin tuki sinulta? Nyt voi olla aika vaihtaa puhelinta

WhatsAppilla on miljoonia aktiivisia käyttäjiä ja niiden piirissä on kirjava joukko erilaisia laitteita, minkä takia ohjelman on tuettava erilaisia ohjelmistoalustoja ja niiden versioita. Mobiilikäyttöjärjestelmien duopolinen luonne on kuitenkin auttanut WhatsAppin kehitystyötä, kun esimerkiksi Symbianille tai Windows Phonelle ei ole enää tarvetta tarjota omia versioita.



Asemansa vakiinnuttaneiden käyttöjärjestelmien sisälläkin tosin tapahtuu vuosittain muutoksia, sillä WhatsApp lopettaa melko tasaisella syklillä vanhojen ohjelmistoversioiden tuen. Tuki vanhoille käyttöjärjestelmille päättyy monesti helmikuun alussa, kuten käy ensi vuonnakin. Tuolloin vuorossa ovat iOS 8 ja Android 2.3.7. Mikäli puhelimeesi on saatavilla tätä uudempi käyttöjärjestelmä, kannattaa se asentaa mahdollisimman nopeasti.



Mikäli puhelimeesi ei saa iOS 8:aa tai Android 2.3.7:ää uudempaa versioita, niin WhatsAppin toiminnan varmistaminen voi vaatia uuden puhelimen hankkimista. WhatsAppin toiminta ei lopu kuin seinään 1. helmikuuta 2020, mutta ohjelmaa ei enää päivitetä tuon jälkeen, joten et saa uusimpia ominaisuuksia eikä tietoturvastakaan ole sen jälkeen takeita. WhatsApp ei myöskään salli uusien tilien luomista tai tilille kirjautumisen vahvistamista edellä mainituilla käyttöjärjestelmillä.





WhatsApp lakkaa toimimasta kaikilla Windows Phone -puhelimilla 31. joulukuuta 2019 lähtien.