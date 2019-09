Uusi iPhone yllätti nopeustestissä, olikin edeltäjää hitaampi

Applen tämän vuoden iPhone -uutuuksia ei kuvata kovinkaan suuriksi uudistuksiksi. Kyseessä on kolmas vuosi, kun Apple kierrättää tuttua designia, mutta totutusti sisuksista löytyy kuitenkin jälleen entistä nopeampi suoritin.



A13 kasvattaa suorituskykyä edeltäjästä melkoisesti ja tämä näkyy benchmark-testeissä. Suorituskyky testien pisteet eivät kuitenkaan aina näy suoraan normaalissa käytössä.



Uuden iPhone 11 Pro -mallin jokapäiväisen käytön suorituskykyä on testattu EverythingApplePro:n uudella videolla. Siinä mainitaan myös benchmark-tulokset, joissa uutukainen voittaa selkeästi iPhone XS:n ja iPhone X:n.



Niin testaajien kuin muidenkin yllätykseksi tosielämän testin tulos ei kuitenkaan ole samansuuntainen – itseasiassa se on joiltain osin päinvastainen.



Sovellusten avaamista ja niiden käyttöä jäljittelevässä testissä ensimmäisen kierroksen jälkeen iPhone 11 Pro ja iPhone XS olivat rinta rinnan vain sekunnin erolla. Toisella kierroksella uusi iPhone oli kuitenkin unohtanut sovelluksien tiloja ja käynnistyksissä kesti merkittävästi kauemmin.





Niinpä iPhone XS voitti vertailun liki puolen minuutin erolla. Parin vuoden takainen iPhone X jäi kolmanneksi selvällä erolla. Laitteen uudelleenkäynnistys oli puolestaan nopein iPhone X:llä ja viimeiseksi jäi uusi iPhone 11 Pro.



Myöskään Face ID ei suoriutunut testeistä juuri sen paremmin uudellä iPhonella, joka kertoo kenties siitä, että parannukset on tehty softapuolelle, joka on tarjolla myös vanhoille iPhone-malleille.



Apple ei selkeästi hyödynnä kaikkea tehoa sen maailman suorituskykyisimmästä älypuhelinpiiristä ja RAM-muistin säilyttäminen 4 gigatavussa saattoi olla myös virhe. Esimerkiksi kameran osalta parannukset tosin ovat parempaan suuntaan.









