Video esittelee tulevaa Android 10:n Live Captions -ominaisuutta

Google esitteli alkukesästä Google I/O -tapahtumassa Android 10 -käyttöjärjestelmäversion uusia ominaisuuksia. Vaikka Android 10 on jo virallisesti saatavilla, niin kaikkia sen ominaisuuksia ei ole julkaistu.Näistä yksi on Live Captions eli live tekstitykset. Tällä ominaisuudella saadaan aikaan tekstitykset mille vain videolle tai äänitiedostolle, jota Android 10 -laite pyörittää.Kyseinen ominaisuus käyttää hyväkseen Googlen tekoälykirjastoa ja mahdollistaa tekstityksen puheesta jopa ilman internet-yhteyttä. Täysin lokaalisti tehtävä muunnos ei tallenna eikä siirrä dataa.Vaikka ominaisuus ei ole virallisesti saatavilla, niin Pixel 4:stä vuodettu sovelluksen APK-tiedosto on mahdollistanut sen esittelemistä. Oheisella videolla tekstitysominaisuutta esitellään Pixel 2 XL -puhelimella ja XDA on julkaissut ominiaisuudesta kuvakaappauksia.Valitettavasti alkuun ominaisuus saapuu vain englanniksi, joskin Google lupaa "mahdollisimman pian mahdollisimman monta kieltä" lisää. Google on myös vihjannut, että työstää käännöstyökalua, joka tekstittäisi puhutun asian toisella kielellä, mutta siihen on todennäköisesti vielä aikaa.Automaattiset tekstitykset mahdollistavat paitsi paremman kokemuksen kuulovammaisille niin myös auttavat tilanteessa, jossa käyttäjä ei halua ääntä, mutta haluaa esimerkiksi katsoa puhetta sisältävän videon tai tietää podcastin sisällön.