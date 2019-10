14-vuotias tyttö menehtyi puhelimen räjähdykseen

Puhelinten räjähtämisestä ensimmäisenä useimmilla tulee varmasti mieleen Samsungin surkuhupaisa Note7-episodi, jonka takia kyseiset älypuhelimet olivat pannassa lentokoneista ja poistuivat täysin myynnistä.Akkujen räjähtäminen ei kuitenkaan ole leikin kysymys, vaan se voi johtaa aitoihin vaaratilanteisiin, jotka on syytä ottaa todesta. Yksi tällaisista tapauksista on valitettavasti käynyt toteen Kazakstanissa. Daily Mailin mukaan 14-vuotias kazakstanilaistyttö on menehtynyt nukkuessaan puhelimen räjähdettyä.Bastoben kylässä asunut nuorukainen, Alua Asetkyzy Abzalbek, oli nukkumassa, kun latauksessa ollut puhelin on räjähtänyt kenties ylikuumentumisen johdosta hänen päänsä lähellä. Raporttien mukaan Alua oli kuunnellut musiikkia sängyssä nukkumaan mennessä.Hänet löydettiin seuraavana aamuna kuolleena. Poliisin mukaan puhelin oli kiinni seinälaturissa ja arvioiden mukaan kuolinsyynä oli vakava päävamma.Raportit eivät paljasta millaisesta puhelimesta oli kyse, joten merkkiä tai mallia ei ole tiedossa.Traaginen turma osoittaa, ettei puhelinta kannata missään tapauksessa pitää pään lähettyvillä pitkän lataussession yhteydessä. Moitettoomasti toimivat puhelimet eivät tietysti räjähdä tällaisessakaan tilanteessa, mutta koskaan ei voi olla varma onko kyseessä viallinen laite.