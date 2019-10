Mitä?! Microsoft palaa älypuhelinmarkkinoille – Tällainen on Android-pohjainen Surface Duo

Microsoftin historia puhelinmarkkinoilla on ollut äärimmäisen rumaa luettavaa. Jotkut ovat ehkä ajatelleet, että epäonnistumisesta toiseen seilannut ohjelmistojätti ei enää ikinä kokeilisi onneaan matkapuhelimissa, mutta toisin on käynyt.



Microsoft on nimittäin esitellyt tänään ensimmäisen älypuhelimensa Nokia-puhelimien jälkeen. Kahdella näytöllä varustettu Surface Duo -puhelin perustuu markkinoita hallitsevaan Android-käyttöjärjestelmään, jonka ulkoasua on kuitenkin kustomoitu Windows 10X -tyyliseksi. Muotoilu on hyvin samankaltainen kuin tänään esitellyssä Surface Neo -tabletissakin, mutta laitteen fyysiset mitat ovat tietysti sellaiset, että se mahtuu taskuun.



Näytöt ovat kooltaan 5,6-tuumaisia ja ne kääntyvät täysin vapaasti. Toista näyttöä voi halutessaan käyttää esimerkiksi peliohjaimena (ts. "näppäimistönä"), sillä näytöissä voidaan suorittaa samanaikaisesti eri ohjelmia.



Raudan osalta Surface Duo perustuu Snapdragon 855 -järjestelmäpiiriin. Markkinoille puhelin saapuu kuitenkin vasta vuoden 2020 lopulla, joten vielä on liian aikaista puhua esimerkiksi hinnoista.