Facebook keksi täysin uuden tavan kytätä – Tässä on uusi Theads-sovellus

liiketoiminnan strategia perustuu ihmissuhteisiin ja niiden ylläpitämistä edistävään viestintään. Yhtiön hallussa on jo useita viestikanavia, mutta se ei riitä, koska mobiilikäyttäjät janoavat joka vuosi jotakin uutta kokeiltavaa.Facebookin uutuus on Instagram-käyttäjille suunnattu Threads-pikaviestin, joka on tarkoitettu kaikkein läheisimpien ystävien väliseen yhteydenpitoon. Erityispiirteenä Threads-sovelluksessa on sen pitkälle mennyt automaatio: se kertoo ystävillesi automaattisesti hauskojen emoji-kuvakkeiden avulla jos olet töissä, kotona, tien päällä tai tappamassa aikaa. Käyttäjän ei siis itse tarvitse päivittää statustaan, vaan puhelimen algoritmit aistivat automaattisesti missä olet.Äidin ei siis tarvitse hätääntyä jos et heti vastaa hänen lähettämään viestiin, koska sovellus kertoo sinun olevan liikkeellä autolla. Elämää helpottavan teknologian toinen kääntöpuoli on se, että automaatio antaa Facebookille oivan kikan myydä ajatuksen sinun tekemisten ja olinpaikkojen seuraamiselle.Threads käynnistyy suoraan kameranäkymään, joten voit nopeasti lähettää kuvia kohtaamistasi tilanteista hyville ystävillesi.Sovellus on julkaistu maailmanlaajuisesti ja sen voi ladata iOS-laitteille App Storesta ja Androidille Google Playstä