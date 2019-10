Tätä iPhonea olet oikeasti odottanut – Halvempi mutta yhtä tehokas kuin iPhone 11

myymälöissä varmaankin yksi eniten ihmettelyä aiheuttava asia on tuotteiden hinnat, sillä ne ovat järjestään korkeat. Osa hinnasta selittyy varmasti teknologialla ja materiaalivalinnoilla, mutta yhtä lailla Applelle on tärkeää pitää kiinni premium-imagosta, jota ei synny jos tuotteita myydään polkuhinnoin.Onneksi Applella ajatellaan myös niitä ihmisiä, jotka eivät ole innostuneita laittamaan tuhatta euroa kiinni parin vuoden välein joka tapauksessa päivitettävään puhelimeen. Yhtiö on nimittäin aikeissa julkaista uuden halpis-iPhonen, joka jatkaa käytännössä iPhone 5c:n ja iPhone SE:n perintöä Applen puhelinmallistossa. Analyytikko Ming-Chi Kuon mukaan uusitulisi markkinoille ensi vuoden tammi-maaliskuun aikana, joten joulusesonkia se ei tule sotkemaan.Kuon tietojen mukaan tuleva halpis-iPhone olisi muotoilun osalta samanlainen kuin iPhone 8 ja tekniikkakin on monelta osin samaa. Esimerkiksi Touch ID j 4,7 tuuman LCD-näyttö kuulunevat varusteluun. Kyse on siis periaatteessa vain päivitetystä iPhone 8 -mallista. Uudessa puhelimessa on päivitetty iPhone 8:aan verrattuna ainakin järjestelmäpiiri, joka tulee olemaan iPhone 11:n tavoin A13. Puhelimen voidaan siis olettaa olevan yhtä nopea kuin iPhone 11, mutta vain edullisempi.Mihin hintaluokkaan iPhone SE2 sitten sijoittuu? Tällä haavaa Apple myy 64 gigatavun iPhone 8:aa 449 dollarin hinnalla, joten iPhoen SE2 osunee suunnilleen samoille tietämille.