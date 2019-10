Nyt ollaan ajoissa – Tältä näyttää OnePlus 8

Suomalaiset ovat hädintuskin toipuneet taannoisesta OnePlus 7T:n julkistuksesta, mutta siitä huolimatta netissä huhutaan jo OnePlus 8:n ominaisuuksista. Huhut ovat itse asiassa jo niinkin pitkällä, että kiertoon on laitettu kuva OnePlus 8:sta.



Renderöity kuva ei ole millään tapaa virallinen, joten se on parhaillaankin vain taiteilijan näkemys laitteesta. Sen pohjalla kerrotaan olevan OnePlussan skemaattiset piirrokset laitteesta. Ominaisuuksiin näyttäisi kuuluvan esimerkiksi puhkaistu näyttö, jossa näyttö kiertää kokonaan vasempaan yläkulmaan sijoitetun etukameran. Tämän lisäksi OnePlus 8:sta löytyy langaton lataus, vaikkei tätä voikaan nähdä kuvasta.



Huhuissa ei vielä puhuta tämän tarkemmin OnePlus 8:n teknisistä ominaisuuksista, mutta oletettavasti OnePlus käyttää tämänkin puhelimen kohdalla uusinta rautaa eli puhelin on varusteltu mitä suurimmalla todennäköisyydellä uusimmalla Qualcommin Snapdragon-piirillä.