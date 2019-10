Google Photos osaa pian muuttaa mustavalkokuvat värillisiksi

Google on tuomassa kuvasovellus Google Photosiin uudenlaista ominaisuutta, joka vaikuttaa jokseenkin taianomaiselta.Kyseessä on tekoälyä soveltava Colorize-ominaisuus, joka ei ole todellakaan PhotoShopista löytyvää työkalua vastaava ominaisuus.Värien tehostamisen sijaan Googlen nyt beetatestauksessa oleva kuvamanipulaatio-ominaisuus mahdollistaa mustavalkokuvien värittämisen automaattisesti.Yhtiön on työstänyt ominaisuutta jo ainakin Google I/O 2018:sta asti, mutta nyt se lähestyy virallista julkaisua. 9to5Googlen mukaan kyseinen ominaisuus on löytynyt Google Photosin versiosta 4.26, joskin vielä beeta-leimalla. Googlen Photos v4.26 ei kuitenkaan esimerkiksi allekirjoittaneella ominaisuutta sisällä.Ilmeisesti tekoälytoimintoa ei voi tehdä lokaalisti laitteella, vaan Google Photos lähettää kuvan pilveen, jossa laskenta tapahtuu.9to5Google on testannut ominaisuutta muuttamalla ensin värikuvat mustavalkoisiksi ja käyttämällä niihin sitten Colorize-työkalua. Tämä on paljastanut vielä paljon petrattavaa ominaisuudesta, sillä kuvissa on saattanut esimerkiksi merivesi jäädä edelleen harmaaksi.Koska ominaisuus käyttää tekoälyä ja Googlen koneoppimista, niin tulokset varmasti paranevat melkoisesti ominaisuuden saavuttua lopulliseen sovellukseen.Lisää kuvia 9to5Googlen artikkelissa