Samsungin tulos oli pelättyä parempi - Voitot romahtivat reippaasti

näkee taas pitkästä aikaa valoa tunnelin päässä, sillä yhtiön tulos oli analyytikoiden ennusteisiin nähden odotettua parempi. Yhtiön operatiivinen voitto kuitenkin kutistui viime vuoden heinä-syyskuuhun nähden 56 prosentilla, joten mistään riemukkaasta tuloksesta ei ole kyse.Samsungin operatiivinen voitto heinä-syyskuussa oli 7,7 biljoona wonia (noin 5,9 miljardia euroa), kun se vuosi sitten vastaavana ajankohtana oli 17,57 biljoonaa wonia (noin 13,4 miljardia euro). Liikevaihto putosi viime vuoden 65 biljoonasta wonista 62 biljoonaa woniin (47 miljardiaa euroa).Koska kyse on Samsungin taloudellisesta ohjeistuksesta kuluneelle kvartaalille, ei siinä analysoida vielä tarkemmin Samsungin eri yksiköiden taloudellista menestystä. On siis mahdotonta sano kuinka paljon Galaxy Note10:n lanseeraus on vaikuttanut tulokseen ja mihin suuntaan. Samsungin tulos on kuitenkin ollut viimeaikoina riippuvainen muisti- ja puolijohdetuotteiden myynnistä, eikä niinkään älypuhelinmyynnistä.