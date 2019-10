Apple pistää vauhtia modeemikehitykseen – Tavoite hylätä Qualcomm vuoteen 2022 mennessä

tavoitteena on, että kaikki sen uuden iPhonet käyttäisivät yhtiön omia modeemeja vuoteen 2022 mennessä. Tiedoista uutisoi Fast Company , jolle Applen suunnitelmista antoi vihiä nimettömäksi jääneet lähteet.Applen kehitystyön pohjana on Inteliltä hankitut modeemioikeudet, joiden pohjalta Apple voi kehittää 5G-teknologian lisäksi ratkaisua, joka mahdollistaa modeemin integroinnin suoraan järjestelmäpiirille. Apple on tähän asti hankkinut modeemit ulkopuoliselta toimittajalta, minkä takia modeemi on ollut oma erillinen piiri järjestelmäpiirin rinnalla. Integroidun ratkaisun etuna on alhaisempi virrankulutus, korkeampi suorituskyky sekä tietysti pinta-alan säästyminen.Siihen asti kun Apple saa modeeminsa valmiiksi, iPhoneissa tullaan käyttämään Qualcommin toimittamia modeemeja. Ensi vuonna Apple siirtyy todennäköisesti 5G-aikaan Qualcommin modeemien avulla. Apple ja Qualcomm sopivat oikeuskiistansa huhtikuussa, minkä seurauksena Apple on valmis käyttämään Qualcommin tuotteita omissa puhelimissaan.