Material Design Award -palkinnot jaettu parhaiten suunnitelluille Android-sovelluksille

Googlen design-osasto on valinnut eilettäin Android-sovelluksista parhaat esittelemään yhtiön Material Design -suunnittelukieltä. Yhtiö valitsi neljä voittajaa neljässä eri kategoriassa, jotka heidän mielestään tuovat esiin Androidin designin parhaita puolia.Sovellusten tulee olla paitsi Google suunnittelufilosofian mukaisia niin tietysti myös käytännöllisiä, helppokäyttöisiä ja kauniita. Kaikki sovelluksista ovat ilmaisia, joten niitä voi kokeilla huoletta alla olevista linkeistä.Tässä voittajat: Teemoituksella Google tarkoittaa tässä tapauksessa värien, typografian ja muotojen käyttöä johdonmukaisesti. Muistiinpanosovellus käyttää näitä yksioikoisessa käyttöliittymässä elementtien tunnistamiseen. Lisäksi sovelluksessa käytetään hyväksi taustakulissia (backdrop) pääasiallisena sisältönä sekä alariviä (bottom sheet) valikkona. Kategorian mukaisesti sovelluksen käyttöliittymän voi myös teemoittaa vaaleaksi, tummaksi tai mustaksi. Material Designin ei ole Googlen mukaan määrä olla jäykkä kehikko, joka tarjoaa vain yhdenlaisia sovelluksia, joka käy hyvin myös voittajien erilaisesta tyylistä. Muun muassa stressin helpottamisessa auttava päiväkirjasovellus Reflectly tarjoaa sulavia siirtymiä ja leikkisen design-kielen, mutta taustalla on myös tekoälyominaisuuksia. Helposti lähestyttävä ja värikäs sovellus on samalla taiteellinen ja käyttää liikekoreografiaa käyttöliittymässään. Käyttökokemuksen osalta voittajaksi selviytyi eri kielten kirjoittamisen opettamiseen erikoistunut Scripts. Se käyttää hyväkseen haptista vastetta ja muita kosketusnäytön ominaisuuksia. Lisäksi mm. värigradienttien, opasteiden ja visuaalisen mnemoniikan käyttö opettamisessa ovat ilahduttaneet Googlen design-tiimiä. Matkasovellus Trip.com on ansainnut Material Design -palkinnon sen universaalista suunnittelusta. Sovellus tarjoaa ominaisuuksia globaalille yleisölle peräti 19 tuetulla kielellä, jotka istuvat oivasti käyttöliittymään. Käyttöliittymän hyvin valitut ikonit, värit ja visuaalinen kieli siirtävät katseen juuri oikeaan paikkaan. Lisäksi sovellus osaa muuttaa tekstien kokoa, elementtien väriä ja tyyliä tarpeen mukaan.Lisää palkinnoista ja palkintoraadin perusteluista voi lukea Googlen virallisesta julkaisusta