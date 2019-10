Näin paljon Applen edullinen iPhone tulee maksamaan

Joulusesongin jälkeen saattaa olla hyvä hetki hankkia uusi iPhone, silläsuunnitelmissa on julkaista sen nykyiseen mallistoon verrattuna edullisempi iPhone-malli. Uusi iPhone SE2 julkaistaan näillä näkymin joskus tammi-maaliskuun aikana.Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo on aiemmin kertonut, että puhelimen suunnittelun lähtökohdaksi on otettu iPhone 8. Puhelin muistuttaa sitä ulkoisesti ja raudassakin paljon yhteneväisyyksiä. Kuo on nyt kuitenkin saanut tarkempaa tieto iPhone SE:n komponenttivalinnoista. Puhelimeen on tulossa esimerkiksi tämän vuoden iPhone-malleista tuttu A13-järjestelmäpiiri.Lisäksi puhelimessa on kolme gigatavua käyttömuistia, 63 tai 128 gigatavua tallennustilaa ja 3D Touch -toiminnallisuus puuttuu niistä kokonaan. Värivaihtoehtoja tulee olemaan kolme kappaletta: tähtiharmaa, hopea ja punainen. Kuon mukaan iPhone SE2:n hinta tulee olemaan noin 399 dollaria.