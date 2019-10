Google paljasti Pixel 4:n – Tällainen se on

Google paljasti tänään New Yorkissa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa uudet Pixel 4- ja Pixel 4 XL -puhelimet. Puhelimista on virrannut lähes viikottain tietoa kesästä lähtien, joten kovin paljoa kerrottavaa tämän päivän tilaisuudessa ei enää ollut.



Molemmissa puhelimissa on Qualcommin Snapdragon 855 -järjestelmäpiiri ja peräti kuusi gigatavua käyttömuistia. Puhelimista löytyy myös 12 ja 16 megapikselin kennoista koostuva takakamera, jotka on paketoitu erikoiselta näyttävään moduuliin. Kamera koostuu tavanomaisesta kamerasta sekä tele-kamerasta (16 megapikselin kenno). Googlen puhelimissa kameran rauta ei välttämättä häikäise, mutta lopullisen silauksen antaa kuitenkin terävä ohjelmisto. Uusi Night Mode -hämäräkuvaustila mahdollistaa jopa linnunradan valokuvaamisen yöllä.



OLED-näytön Google on päivittänyt 90 hertsin virkistystaajuutta tukevaan paneeliin. Pixel 4 XL:n 6,3 tuuman näytön tarkkuus on 3200 x 1800 pikseliä ja pienemmän Pixel 4:n näytön (5,7") tarkkuus on Full HD+ -tasoa.





Puhelimissa on myös Project Soliin pohjautuva tutkajärjestelmä, jonka avulla puhelinta voi ohjata koskematta siihen lainkaan. Esimerkiksi musiikkikappaletta voi halutessaan vaihtaa huitomalla ilmaa näytön edessä. Tutkan kehutaan mahdollistaneen myös Pixeleistä löytyvän maailman nopeimman kasvojentunnistuksen.



Googlen Pixel 4:n hinnat alkavat 799 dollarista ja Pixel 4 XL:n hinnat alkavat 899 dollarista. Molemmista puhelimista tulee saataville 64 ja 128 gigatavun tallennustilalla varustetut mallit. Puhelimet tulevat saataville mustana, valkoisena ja oranssina.