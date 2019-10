Vertailussa Pixel 4 vs Pixel 3: Mikä muuttui?

Teknisten tietojen vertailu





Vertailussa

Pixel 4

Pixel 3 Mitat

147,1 x 68,8 x 8,2 mm

145,6 x 68,2 x 7,9 mm Paino

162 g

148 g Rakenne

Paneelit lasia, runko metallia

Paneelit lasia, runko metallia Käyttöjärjestelmä

Android 10

Android 9 (päivitettävissä Android 10) Näyttö

5,7", 19:9, 1080 x 2280, OLED, 90hz

5,5", 18:9, 1080 x 2160, OLED, 60hz RAM

6 Gt

4 Gt Tallennustila

64/128 Gt

64/256 Gt Kamera

12,2 MP + 16 MP (tele), f/1,7 ja f/2,4, OIS (takana) ja 8 MP, f/2,0 (edessä)

12,2 MP, f/1,8, OIS ja 8 + 8 MP (ultrawide), f/1,8 + f/2,2 (edessä) Biometrinen tunnistus

Kasvojentunnistus

Sormenjälki Suoritin

Snapdragon 855

Snapdragon 845 Akku

2800 mAh

2915 mAh Vedenkestävyys

IP68, 30min 1,5m

IP68, 30min 1,5m Hinta

? €

739 €

Google esitteli tällä viikolla uudet Pixel 4 -puhelimet, jotka saapuivat odotetusti jälleen kahdessa eri kokoluokassa. Tässä jutussa vertailemme laitteista pienempiä "perusmalleja".Hakujätin uutuuspuhelin tarjoaa tällä kertaa yhden merkittävän eron edeltäjään, joka oli tietysti paljastunut jo vuodoissa. Kaksoiskameran lisäksi myös paljon muuta on muuttunut, joten katsastetaanpa mitä kaikkea on muuttunut ja ovatko ne syy esimerkiksi laitteen vaihtoon.Pixel 4 on edeltäjäänsä hieman suurempi joka suunnassa, joskin erot ovat melkoisen pienet. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että laitteeseen on saatu mahdutettua myös hieman suurempi näyttö. Resoluutio ja pikselitiheys ovat tosin pysyneet likipitäen samana, mutta yhtiöstä kerrotaan, että tämänvuotisen näytön laatu on aivan eri luokkaa.Kenties suurin uudistus näytössä on kuitenkin uusi 90 hertsin virkistystaajuus, joka saa kaiken toiminnan näyttämään paljon entistä sulavammalta.Suorittimen osalta vaihdos on odotetusti tehty Snapdragon 855 -piiriin, mutta valitettavasti kyse ei ole tällä kertaa Qualcommin nopeimmasta piiristä. Snapdragon 855+ ei kuitenkaan olisi tarjonnut paljoa lisätehoa, joten se ei ole järin suuri synti.RAM-muistia on kasvatettu kuuteen gigatavuun, joka on erittäin tervetullutta. Edeltäjien neljä gigatavua ei ole missään nimessä tarpeeksi huipputason Android-laitteessa.Kamerat ovat Googlen puhelinten ykkösominaisuus ja tälläkään kertaa ei ole toisin. Ensimmäistä kertaa Pixelissä on nyt takana kaksoiskamera. Hieman odottamattomasti toinen linsseistä onkin telephoto (zoom), eli tarjolla ei ole monilta muilta valmistajilta tuttua laajakulmakameraa.Uuden Pixelin kamerat ovat siis varmasti edeltäjää merkittävästi paremmat. Tämän varmistaa myös "peruskameran" suurempi aukko. Etukameroita on tällä kertaa vain yksi, mutta kasvojentunnistus toimii yhtiön mukaan markkinoiden nopeiten, kiitos uuden tutkasensorin.Akun koko on itseasiassa pienentynyt edeltäjästä, mutta voisi kuvitella, että optimointi takaa ettei akkukesto ole muuttunut juurikaan. Melko varmaa kuitenkin on, ettei se ole ainakaan parantunut merkittävästi.Uusi Pixel 4 on parempi puhelin lähes kaikilla osa-alueilla ja tarjoaa erityisen suuria uudistuksia mm. kameran kohdalla. Myös esimerkiksi näytön ja esimerkiksi RAM-muistin näennäisesti pienet uudistukset voivat ola iso syy uuden laitteen ostamiseen.Pixel 4:n yksi suurimmista uudistuksista on tietysti Android 10, mutta sen saa myös Pixel 3:lle, joten sen takia laitetta ei kannata vaihtaa.Valitettavasti Suomen hinnoista ei ole tässä vaiheessa tietoa.