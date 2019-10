Erikoinen bugi: Samsungin sormenjälkilukijan voi läpäistä suojakuorella

Samsungin tämän vuoden huippulaitteet sisältävät huipputeknologiaa kautta linjan, mutta yksi ehdottomasti kärki-innovaatioista on ultraääneen perustuva sormenjälkilukija näytössä.Tämä tarkoittaa, että lukija toimii paitsi nopeasti niin sen lisäksi sormea ei tarvi valaista. On kuitenkin paljastunut, ettei toteutus ole aivan täydellinen.Tällä hetkellä Galaxy S10 ja Note10-malleista löytyvä sormenjälkilukija on mahdollista ohittaa. Samsungin mukaan tämä saattaa tapahtua mikäli laitetta käyttää etuosan peittävän silikonikotelon kanssa. Yhtiön mukaan kotelosta löytyviä kolmiulotteisia kuvioita tunnistetaan sormenjälkenä. On kuitenkin epäselvää miten satunnaiset kotelon kuviot voisi tunnistautua juuri oikeana sormenjälkenä.Todennäköisempää on esimerkiksi, että jokin kuvio voi jumittaa prosessin niin että se päästää käyttäjän sisään.Samsung lupaa kuitenkin korjauksen ongelmaan jo kenties ensi viikolla, ja siihen asti suosittelee välttämästä etuosan peittäviä koteloita. Lisäksi yhtiöstä suositellaan, että sormenjäljet poistetaan ja luodaan uusiksi.