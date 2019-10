Google tuo raportointiominaisuuksia Google Mapsille niin Androidilla kuin iPhonella

Googlen karttapalvelu on päivittynyt iPhonella ja nyt omppupuhelimen omistajat pääsevät nauttimaan yhdestä odotetusta ominaisuudesta.Apple karttasovellus ei ole koskaan ollut markkinoiden parhaita, ja siitä syystä iPhone-käyttäjillä onkin usein käytössä kolmannen osapuolen karttasovelluksia. Googlen oma Google Maps on tietysti näistä se parhaiten tunnettu.Hakujätti on julkaissut nyt sen Google Mapsin iPhone-versiolla uuden päivityksen, joka tuo uusia ominaisuuksia.Näihin kuuluvat erilaiset raportointiominaisuudet, joiden avulla pystyy tiedottamaan järjestlmää onnettomuuspaikoista, nopeustutkista sekä liikenneruuhkista.Kyseiset raportointiominaisuudet ovat jo aiemmin löytyneet Android-sovelluksesta, jossa ne ovat yhtiön mukaan yhtiä sovelluksen suosituimpia toimintoja.Tämän lisäksi tulossa on uusia raportointimuotoja, jotka tulevat sekä Androidille että iOS:lle. Jatkossa raportteja pystyy tekemään myös rakennustyömaista, kaistojen sulkemisista, pysähtyneistä ajoneuvoista ja esteistä tiellä.