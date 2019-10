Outo tilanne – Google tarjoaa rajatonta ja ilmaista tallennustilaa iPhone-käyttäjille

on tarjonnut-puhelimien ostajille avokätisesti rajatonta ja ilmaista pilvitallennustilaa valokuvien ja videoiden säilömiseksi. Uusimman Pixel 4 -puhelimen kohdalla tämä tarjous ei tosin enää ole voimassa, mutta hieman yllättäen iPhone-käyttäjät voivat tallentaa kuvia rajattomasti Google Photosiin Eriskummallisen tilanteen aiheuttaa Applen käyttämä HEIC/HEIF-pakkausmuoto, joka on ilmeisesti sen verran tehokas että Googlen pilvessä käyttämät pakkausalgoritmit eivät kykene yhtä hyvään pakkaukseen. Mikäli Google yrittäisi pakata kuvia, niiden tallennustila vain kasvaisi ja pakkaukseen käytetty laskenta menisi käytännössä hukkaan. Tästä syystä HEIC/HEIF-formaattia käyttävät iPhone-käyttäjät voivat tallentaa rajattomasti kuvia ilmaiseksi Google Photosiin.Tämä on ainakin yhden Reddit-käyttäjän analyysi tilanteesta Android 10:n pitäisi teknisesti tukea HEIC/HEIF-formaattia, mutta Pixel 4 ei ainakaan vielä tarjoa tätä tallennusvaihtoehtona. Se voi tulla myöhemmin saataville, jolloin Android-käyttäjätkin pääsevät tallentamaan kuvia vapaasti ja ilmaiseksi.