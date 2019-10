Twitteriltä tulossa vihdoin akkua säästävä tumma teema Androidille

Tummat teemat sovelluksissa ja älypuhelinten käyttöjärjestelmissä ovat tulleet yhä suosituimmiksi viimeisten parin vuoden aikana.Käyttäjät haluavat paitsi silmiä vähemmän särkeviä kirkkaita teemoja niin myös säästää akkua OLED-näyttöisissä puhelimissa, joita on nyt Androidin lisäksi myös iPhonessa.Twitterkin liittyi seuraan jo kuukausia sitten, kun se julkaisi iPhone-sovellukselleen uuden teeman. Vaalean ja tumman lisäksi sovelluksesta pysty valitsemaan Valot pois -teeman (engl. Lights out), joka muutti sovelluksen tausta mustaksi.Twitterin perinteinen tumma teema on näet taustaltaan tummansininen, joka ei auta OLED-näyttöisten laitteiden akkukeston kanssa. Uusi teema sen sijaan auttaa.Valitettavasti Twitteriltä ei ole kuulunut vastaavaa ominaisuutta Android-sovellukseen, kunnes nyt. Android Police kertoo , että Lights out -teema on saapumassa myös Android-laitteisiin. Vielä tässä vaiheessa kyse on alpha-testaajille rajoitetusta ominaisuudesta, mutta beeta-testin jälkeen vuorossa on lopullinen julkaisu, johon ei toivottavasti kestä kovin kauan.