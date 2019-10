Apple julkaisee AirPods Pro -kuulokkeet? Tämä toiminto erottaa sen normaaleista kuulokkeista

saattaa päivittää vuoden lopun iPad-julkaisun yhteydessä myös-mallistoa. Kiinalaisen China Economic Daily -julkaisun lähteiden mukaan lokakuussa Apple julkaisisi AirPods Pro -nappikuulokkeet.AirPods-kuulokkeista on tullut jonkinlainen ilmiö maailmalla, minkä vauhdittamasta myynnistä Apple on varmasti hyvin tyytyväinen. Lisämyyntiä yhtiö saattaisi saada AirPods Pro -kuulokkeilla, jotka poikkeavat nykyisistä langattomista nappikuulokkeista vastameluominaisuuden ansiosta. AirPodseissa ei ole isommista kuulokkeista tuttua vastameluominaisuutta lainkaan.Vastamelutoiminnon idea on käytännössä tuottaa korvaan ääntä, joka kumoaa ympäristöstä kuuluvan taustamelun. Näin kuuntelija voi keskittyä täysin kuulokkeiden tuottamaan varsinaiseen ääneen. Viitteitä vastamelutoiminnolla varustetuista AirPodseista on tihkunut nettiin vuoden mittaan, joten täysin tuulesta temmattu China Economic Dailyn väitteet eivät ole.