Google myöntää – Tarjoaa iPhone-käyttäjille ilmaista tallennustilaa

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Google on myöntänyt, että Google Photosin kautta iPhone-käyttäjät saavat itselleen rajattoman pilvitallennustilan käyttöön täysin ilmaiseksi. Hakukonejätin mukaan kyse on kuitenkin bugista, jonka se aikoo korjata.



Jutun taustalla on iPhonien käyttämä HEIC/HEIF-tallennusformaatti, joka pakkaa kuvat tehokkaammin kuin Google Photosin oma algoritmi. Tästä syystä palvelu tarjoaa käyttäjille ilmaisen rajattoman tallennustilan, vaikka kuvat tallennetaankin alkuperäisellä laadulla. Esimerkiksi Pixel 4:n ostajat eivät tällaista etua saa itselleen, vaan alkuperäislaadun käyttö vaatii maksullista tilausta.



Suurin kysymys on kuitenkin se, että miten Google aikoo korjata bugin. Pakotetaanko iPhone-käyttäjät Googlen omaan pakkausalgoritmiin, joka ei ole yhtä tehokas kuin Applen algoritmi vai kumotaanko rajaton tallennustila HEIC-formaatin käyttäjiltä? Kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei tunnu Googlen kannalta kovin järkevältä tai käyttäjien kannalta reilulta.