Taittuvanäyttöinen Mate X tulee vihdoin – Jääkö Suomi välistä?

Samsungin ja Huawein kompurointi taittuvien näyttöjen kanssa on ollut hirvittävää katsottavaa, mutta lopulta molemmat yhtiöt saivat ongelmansa ratkottua ja vuoden alussa esitellyt puhelimet ovat myyntikunnossa.



Samsung lupasi jo kuun alussa aloittavansa Galaxy Foldin myynnin Suomessa 18. lokakuuta. Kilpailevaa Mate X -puhelinta kehittävä Huawei on vuorostaan kertonut aloittavansa taittuvanäyttöisen puhelimensa myynnin Kiinassa marraskuussa. Myynti alkaa vain yhtiön kotimaassa eikä kansainvälisestä lanseerauksesta ole nyt hiiskuttu. Marraskuun 15. päivänä myyntiin tulevan Mate X:n hinta on 16 999 juania eli noin 2150 euroa.



Kovin pitkäikäiseksi puhelimeksi Mate X tuskin jää, sillä Huawein suunnalta on lupailtu jo ensi kevääksi uutta Mate Xs -mallia, jossa käytettäisiin tehokkaampaa Kirin 990 -järjestelmpiiriä.



Huawein mukaan Mate X julkaistaan kansainvälisesti sitä mukaa kun 5G-verkot yleistyvät kussakin maassa.