Galaxy S11:n salat alkavat jo paljastua

ei tule tuottamaan suurta yllätystä ainakaan prosessorivalinnoillaan, sillä Samsung on esitellyt jo uuden sukupolven high-end-järjestelmäpiirinsä . Uusi Exynos 990 sisältää 5G-modeemin, minkä lisäksi suorituskykyyn on saatu uutta potkua.Exynos 990 valmistetaan edelleen 7 nanometrin prosessilla, mutta silti Samsung on saanut puristettua piiristä 20 prosenttia enemmän suorituskykyä verrattuna nykyisiin high-end-piireihin. Suoritinytimiä Exynos 990:ssä on kahdeksan kappaletta, mutta niitä on kolmea erilaista. Kaksi ytimistä on Samsungin omaa käsialaa ja loput kuusi on ARM:n suunnittelemia (2x Cortex-A76 ja 4x Cortex-A55). Tekoälylaskennassa suorituskyky on parantunut jopa kaksinkertaiseksi.Uusi piiri tukee 120 hertsin virkistystaajuutta eli ainakaan Exynos 990:stä uudenlaisten näyttöjen käyttö ei jää kiinni. Perinteisesti puhelimissa käytetään 60 hertsin näyttöjä, mutta uusissa high-end-puhelimissa käytetään myös 90 hertsin näyttöjä.