Apple paljasti uudet AirPods Pro -kuulokkeet – Näin paljon ne maksavat Suomessa

on esitellyt tänään langattomat-nappikuulokkeet. Ne eroavat markkinoilla jo olevista AirPods-kuulokkeista käytännössä vastameluominaisuuden kautta.AirPods Pro -nappikuulokkeissa on lisäksi uusi muotoilu, jossa korvakäytävään sijoitettavaan osaan on lisätty käyttömukavuutta lisäävä silikonisuoja. Käyttömukavuuden lisäksi silikonikärkien tarkoituksena on tiivistää korvan ja kuulokkeen rajapintaa, jolloin vastameluominaisuus voi tehokkaammin kumota ympäristöstä kantautuvia ääniä. Kuulokkeiden vastamelutoiminnon taustalla olevat mikrofonit seuraavat ympäristön äänimaailmaa 200 kertaa sekunnissa.Kuulokkeissa on myös Adaptive EQ -niminen toiminnallisuus, joka säätää musiikin matalia ja keskitason taajuuksia korvan muotojen mukaan. Tavoitteena on optimoida kuuntelukokemus mahdollisimman hyväksi.Vastamelutoiminnon voi halutessaan asettaa Transparency-tilaan, jolloin ympäristön äänet kumotaan vain sopivissa määrin. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristön kriittiset äänet kuten juna-aseman kuulutukset, pääsevät läpi korvakäytävään.Kuulokkeiden sisäisistä akuista riittää virtaa 4,5 tunnin kuuntelusessioihin. Näiden välissä kuulokkeita voi ladata langattomasti niiden kantokotelossa. AirPods Pro -kuulokkeet tulevat myyntiin 30. lokakuuta ja ne maksavat Suomessa 279 euroa