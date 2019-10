Viimeinen hetki päivittää – iPhonesi netti ei välttämättä toimi enää ensi viikolla

Mikäli omistat:n, niin nyt alkaa olla viimeiset hetket päivittää sen ohjelmisto uusimpaan versioon. Mikäli odottelet marraskuun 3. päivän ohi, lakkavat useimmat web-palvelut toimimasta puhelimessa kokonaan. Puhelimesta pitää löytyä iOS 10.3.4, jotta se toimisi normaalisti vielä ensi viikollakin.Ongelma juontaa juurensa jo keväällä uutisoituun GPS-viikkonumeromuutokseen (GPS Roll Over) , jossa oli siis kyse GPS-järjestelmässä lasketun viikkonumeroinnin päättymisestä ja uuden syklin alkamisesta. Kaikissa laitteissa muutoskohtaa ei oltu huomioitu lainkaan, minkä takia paikannus ei välttämättä toiminut viikkonumeroinnin siirtymän jälkeen.Apple oli ottanut viikkonumeroinnin vanhemmissa laitteissa huomioon ainakin niin, että laitteet ovat toimineet puoli vuotta siirtymän jälkeenkin. Jos haluaa puhelimen toimivat jatkossakin, niin päivitys on pakko ladata ennen 3. päivää. Jos odotat tämän viikon yli, on päivittäminen paljon hankalampaa, koska App Store ja esimerkiksi web-selain eivät tule toimimaan enää. Verkkopalveluiden ajanmäärityksessä hyödynnetään ilmeisesti GPS:n taustajärjestelmiä, minkä takia myöskään OTA-päivitys ei toimi enää ensi viikolla.Jos heräät kuitenkin tilanteeseen vasta ensi viikolla, pystyt vielä päivittämään puhelimesi Mac- tai PC-tietokoneen avulla.