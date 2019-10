Mitä iPhonen jälkeen? Apple panostaa seuraavaksi älykotiin

aikoo seuraavaksi panostaa älykotilaitteisiin, uutisoi Bloomberg . Uutistoimiston mukaan tämä näkyy käytännössä niin, että Apple on kokoamassa älykotilaitteille omaa kehitystiimiä.Applen älykotipanostukset ovat tähän mennessä rajoittuneet laitteiden osalta HomePod-älykaiuttimeen, mutta ohjelmistopuolella yhtiö on tarjonnut muille laitekehittäjille HomeKit-rajapintaa. HomeKitin avulla laitteista on voinut tehdä iPhone-ohjattavia tai vaihtoehtoisesti ne ovat voineet välittää tietoa iPhoneen. Applen ei ole itse siten tarvinnut julkaista useita erilaisia laiteratkaisuja, mutta ilmeisesti tässä markkinassa nähdään sen verran kasvupotentiaalia, että Applekin halua koettaa onneaan siinä.Omien laitteiden lisäksi Apple haluaa kasvattaa ulkopuolisten laitekehittäjien kiinnostusta HomeKitiä kohtaan.Älykotitiimiä vetää Bloombergin mukaan Mozillan entinen teknologiajohtaja Andreas Gal. Hän siirtyi Applelle Silk Labs -yrityskaupan myötä. Silk Lbs kehitti muun muassa tekoälyä hyödyntävää valvontakameraa.