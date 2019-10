Simpukkapuhelimet tulevat taas? Samsung esitteli uutta puhelinta taittuvalla näytöllä

Jos jäit kaipaamaan vuosituhannen taitteesta simpukkapuhelimia, niin sinun iloksesi ne saattavat olla jälleen tulossa markkinoille. Samsung on jo esitellytkin uudenlaista simpukkaälypuhelinta, joka perustuu pitkään ja taittuvaan näyttöön.Samsungin ensimmäisessä taittuvanäyttöisessä puhelimessa näyttö avautui j sulkeutui kirjan tavoin, mutta uudessa konseptilaitteessa kansi aukenee ikään kuin kannettavassa tietokoneessa, joten puhelin toimii käytännössä vanhojen simpukkapuhelimien lailla. Samsung lupaa taittuvan näytön muuttavan puhelimien käyttötapoja, mutta ei vielä kertonut kovin yksityiskohtaisesti mitä se on käytännössä suunnitellut.Ainkin yksi vaihtoehto on käyttää kahta pitkää ja kapeaa näyttöpintaa samalla tapaa kuin Asuksen ZenBook Duossa eli alempaan näyttöön sijoitetaan hallintapainikkeet ja näytön yläosassa on kaikki sisältö ja käyttäjää kiinnostavat asiat. Samsungin One UI -käyttöliittymä rakentuu jo tällaiselle kahtiajaolle.