Samsungin tulos romahti – Ennustaa Galaxyille huonoa joulusesonkia

Applen lisäksi myös Samsung on julkaissut heinä-syyskuun tuloksensa. Korealaisjätin raportoimat luvut olivat odotetusti surkeat, sillä sen operatiivinen voitto romahti 56 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Samsungin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 47,6 miljardia euroa. Operatiivinen voitto oli 5,97 miljardia euroa.



Suurin syyllinen voittojen jyrkkään laskuun oli puolijohdepiirien hiljetynyt myynti ja heikentynyt kate. Älypuhelinten kasvaneesta myynnistä jäi Samsungille myös enemmän käteen, mutta ei kuitenkaan niin paljoa, että se olisi pystynyt sanottavissa määrin kompensoimaan puolijohdepiirien romahdusta. Puhelimien parantuneen myynnin Samsung laittaa Galaxy Note10:n ja Galaxy A -malliston piikkiin. Yhtiö kuitenkin odottaa puhelinmyynnin hiipuvan vuoden lopun sesonkikaupasta huolimatta.



Puolijohdepiirit tuottivat vielä vuosi sitten Samsungille lähes 8 miljardia euroa enemmän voittoa kuin nyt. Pudotus on paljon, sillä koko Samsungin operatiivinen voitto heinä-syyskuussa oli noin kuusi miljardia dollaria. Liikevaihdollisesti puolijohdeyksikkö on hieman pienempi osa Samsungia kuin älypuhelindivisioona, mutta tuottaa romahduksesta huolimatta kolmanneksen enemmän voittoa kuin puhelimet.





Samsungin näkymien mukaan vuodesta 2020 voi tulla haastava maailmankaupan jännitteiden takia.