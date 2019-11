Näin suojaat WhatsApp-viestisi sormenjäljellä

WhatsApp on lisännyt pikaviestipalvelun uusimpaan Android-sovellukseen mahdollisuuden suojata omat keskustelut sormenjäljellä. Toiminnon käyttämiseen tarvitaan luonnollisesti puhelin, jossa on sormenjälkilukija.



Kun ominaisuus on käytössä, WhatsAppin avaamiseen tarvitaan biometrinen tunnistautuminen. Tämän avulla estetään se, että mustasukkainen tyttöystävä tai liian uteliaat kaverit pääsisivät lukemaan sinun viestihistoriaasi. Toiminnon asetuksista voit valita kuinka pian sormenjälkeen perustuvaa tunnistautumista vaaditaan uudelleen ohjelman sulkeutumisen jälkeen.



Vaikka sormenjälkilukko olisikin päällä, pystyy WhatsApp-puheluihin edelleen vastaamaan ilman tunnistautumista. Asetuksista voi myös estää viestien esikatselun näkymisen ilmoituskeskuksessa. Sormenjälkilukituksen löydät WhatsAppista seuraavasti: Asetukset > Tili > Tietosuoja > Sormenjälkilukitus.



WhatsApp lisäsi vastaavanlaisen Face ID:tä ja Touch ID:tä hyödyntävän lukitusmekanismin iOS-sovellukseen aiemmin tänä vuonna.