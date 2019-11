Pokemon Go uudistuu – AR-moninpelaaminen tulee

Huippusuosittu Pokemon Go -mobiilipeli on saamassa jälleen uusia toimintoja, kun Nianticin teknologialabrassa kehittyneet ratkaisut ovat kypsyneet kaupallisesti valmiiseen kuntoon.



Nyt Pokemon GO -peliin ilmestyvän toiminnon taustalla on Codename: Neon -niminen kehityshanke, jota Niantic demosi jo lähes kaksi vuotta sitten. Teknologian käytännössä mahdollistaa moninpelaamisen AR-ympäristössä. Useat pelaajat näkevät puhelimiensa näytöllä saman kohteen kun he osoittavat puhelimen kameran samaan paikkaan. Kuvakulma on tietysti eri kun pelaajat sijaitsevat eri paikoissa suhteessa digitaaliseen objektiin.



AR-moninpelimahdollisuutta tullaan hyödyntämään Pokemon Gossa Adventure Buddy -nimisessä toiminnossa, jossa pelaaja voi vuorovaikuttaa reaaliajassa hänen buddy-pokemonin kanssa. Lisäksi pelaajan ystävät voivat olla vuorovaikutuksessa pokemonin kanssa ja näet tapahtumat suoraan puhelimesi näytöltä, joten pelaajat voivat tutkia ympäristöä yhdessä pokemonien kautta.



Ominisuus on alustariippumaton, joten moninpeli toimii ristiin iPhone- ja Android-käyttäjien kanssa.