Akku tyhjenee nopeasti – Laita heti WhatsApp kuriin näillä asetuksilla

Tässä kuussa moniin Android-puhelimiin ilmestyi outo ongelma. Puhelimien akut tuntuivat tyhjenevän äärimmäisen nopeasti ja syytä käyttäytymiselle ei tunnu löytyvän. Käyttöjärjestelmästä se ei voi johtua, minkä takia syyttävä sormi on osoittanut WhatsAppin uuteen versioon, jonka julkaisun jälkeen ongelmat ovat ihmisillä alkaneet.Akunhallintasovellusten keräämien tietojen perusteella WhatsApp jäisi jostain syystä aktiiviseen käyttöön, vaikka se olisi siirretty taustalle. Tämän takia hallntaohjelmat raportoivat WhatsAppista korkeita käyttöaikoja ja sovelluksen virrankulutus nousee erittäin korkealle tasolle. Ongelmista on valitettu WhatsAppin Google Play -sivulla, OnePlussan tukifoorumeilla, Redditissä sekä Twitterissä.Ongelmiin on kehitetty onneksi lääke, joka tuntuu auttavan ainakin joissain tapauksissa. Virransäästötilan vaihtaminen karkeampaan seulaan voi auttaa. Jos puhelimessa on jonkinlainen älykäs virranhallinta, niin kannattaa kokeilla sen vaihtamista johonkin tyhmempään virranhallintaan. Voit myös kokeilla WhatsAppin päivittämistä uusimpaan versioon (2.19.325). Päivitystä ei löydy ainakaan vielä Google Playstä, joten uusi versio on ladattava WhatsAppin virallisilta sivuilta