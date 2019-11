Asensitko Fortniten Androidiin? Sinulla sattaa olla puhelimessasi uusi sovellus

Huippusuosittua-peliä kehittäväon halunnut tietoisesti pysytellä kaukana Googlen Play-sovelluskaupasta. Valinta olisi tarkoittanut useimmille sovelluskehittäjille taloudellista itsemurhaa, mutta Fortniten suosiota ratkaisu ei ole haitannut sanottavasti.Epic Games on jakanut Fortniteä yhtiö omilta palvelimilta ladattavan asennussovelluksen kautta. Asennussovellus ei itsessään sisällä Fortniteä, vaan se ohjaa tarkemmin asentamaan Fortniten puhelimeen. Fortniten Chapter 2 -päivityksen myötä tämä asennussovellus uudistui ja siitä tuli Epic Games App. Kyseistä sovellusta on nyt alettu hyödyntämään Epic Gamesin omana sovelluskauppana.Vaikka et ole missään vaiheessa ehkä asentanut Epic Gamesin sovelluskauppaa puhelimeesi, niin nyt sinulla on sellainen. Epic Games Appin valikoimista löytyy Fortniten lisäksi uusi-peli, joka on Androidin lisäksi saatavilla iOS:lle ja PC:lle. Epic Gamesin mukaan sovelluskauppa on tarkoitettu ainakin toistaiseksi sen omien pelien jakeluun, mutta tulevaisuudessa sovelluksen kautta saatetaan levittää muidenkin studioiden pelejä.Epic Games Appin lisäksi Battle Breakers -pelin voi halutessaan ladata Google Playstä