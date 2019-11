Apple haluaa estää vapettamisen – Poisti kaikki sähkötupakkasovellukset App Storesta

Sähkötupakointi on saanut osakseen kasvavissa määrin huonoa julkisuutta Yhdysvalloissa julkaistujen arvioiden takia. Sähkötupakoinnin () on arvioitu johtaneen Yhdysvalloissa useisiin keuhkoon liittyviin sairauksiin tai jopa kuolemantapauksiin. Aiemmin tässä kuussa Kiina kielsi sähkötupakointiin liittyvien tuotteiden myynnin netissä Kiina on maailman suurimpia tupakkateollisuuden markkinoita, joten maassa tehdyillä päätöksillä on suuret vaikutukset alaan. Applella on niin ikään paljon vaikutusvaltaa Yhdysvalloissa App Store -sovelluskaupan ja suuren markkinaosuutensa ansiosta. Siksi Applen päätös poista App Storesta sähkötupakointiin liittyvät ohjelmat iskevät kipeästi alaan.Applen päätöksen taustalla on-terveysjärjestön selvitys, jonka mukaan sähkötupakointi on aiheuttanut keuhkovaurioita ainakin 2172 tapauksessa. Vaikka Apple kieltääkin sähkötupakointiin liittyvät sovellukset App Storesta, säilyvät puhelimiin ja iPadeihin jo asennetut sovellukset toimintakuntoisina.Jo kesäkuussa Apple muutti App Storen sääntöjä niin, ettei se enää hyväksynyt sovelluskauppaansa uusialiittyviä sovelluksia.