Apple järjestää yllätystilaisuuden – Huomio ei kohdistu nyt laitteisiin

Applen loppuvuosi koostuu yleensä kahdesta erillisestä julkaisutilaisuudesta. Ensin on syyskuussa järjestettävä iPhone-julkistus, mitä seuraa lokakuussa pidettävä iPad-tilaisuus. Tällä kertaa tätä jälkimmäistä tilaisuutta ei tullut, mutta vuoden lopulle on tulossa kuitenkin lehdistötilaisuus.



Apple on kutsunut yleisöä koolle New Yorkissa 2. joulukuuta järjestettävään lehdistötilaisuuteen. Tällä kertaa kyse ei ole lainkaan tableteista tai muustakaan raudasta, vaan valokeilaan pääsevät iOS:lle julkaistut parhaimmat sovellukset ja pelit. Yleensä Apple vain julkaisee listat suosituimmista sovelluksista joulun aikaan, mutta tällä kertaa se haluaa kunnioittaa ohjelmistokehittäjiä uudella tavalla.



Aina on tietysti mahdollista, että tilaisuudessa selviää jotakin uutta Applen laitesuunnitelmista, mutta pääpaino tulee olemaan sovelluksissa. Apple saattaa esimerkiksi kertoa tarkemmin koska uusi Mac Pro ja Pro Display XDR -näyttö tulevat myyntiin. Applen aikeena oli järjestää lehdistötilaisuus lokakuussa, mutta sen sijaan yhtiö päätyi paljastamaan uudet AirPods Pro -kuulokkeet ja 16 tuuman MacBook Pron lehdistötiedotteen muodossa.