Sailfish-käyttöjärjestelmä saatavilla Sony Xperia 10 ja Xperia 10 Plus -puhelimille

toi Xperia 10:n ja Xperia 10 Plussan omistajille hyviä uutisia, sillä nämä kuuluvat kahdeksan Sony-puhelimen joukkoon, jotka saavat Android 10 -käyttöjärjestelmäpäivityksen . Nyt näiden puhelimien omistajat saavat lisää iloa, silläJolla julkisti hiljattain Sailfish OS 3.2.0 Torronsuo -päivityksen, jonka ominaisuuksia Xperia 10 ja 10 Plus pääsevät myös hyödyntämään.Jolla juhlii tätä saavutusta tarjoamalla Sailfish-käyttöjärjestelmää alennettuun hintaan vuoden loppuun saakka. Normaalisti käyttöjärjestelmän hinta on 49,90 euroa, mutta nyt sitä saa 29.90 eurolla. Tämä tarjous koskee kaikkia laitteita, jotka Sailfish-käyttöjärjestelmää tukevat.Sony julkisti Xperia 10 ja Xperia 10 Plus aikaisemmin tänä vuonna. Molemmat ovat edullisemman hintaluokan puhelimia 249 euron ja 349 euron hinnoillaan. Molemmat sisältävät 21:9 -kuvasuhteella varustetun näytön, keskitason suorittimen, hyvällä tasolla olevat kamerat ja ne sopivat paremmin yhden käden käyttöön leveyden puolesta.Sailfish-käyttöjärjestelmän voi ostaa tästä