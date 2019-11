Apple sai tarpeekseen bugeista – Käyttää iOS 14:n kohdalla uutta toimintamallia

Kulunut syksy ei ollut Applen ohjelmistokehittäjille kovin hyvä, sillä iOS 13 -käyttöjärjestelmää riivasivat suuri määrä erilaisia bugeja. Käyttöjärjestelmä julkaistiin selkeästi keskeneräisenä, minkä seurauksena käyttäjiltä on tullut pitkin syksyä huonoa palautetta.Syyskuussa julkaistua iOS 13 -käyttöjärjestelmää seurasi vain viikkoa myöhemmin iOS 13.1 -päivitys, joka sisälsi peräti 24 erilaista bugikorjausta. Seuraava ohjelmistopäivitys (iOS 13.2) veti kuitenkin mattoa alta jälleen, sillä jostain syystä sen muistinhallinta oli poikkeuksellisen aggressiivinen. Ohjelman vaihtaminen hetkeksi johti sovelluksen sulkemiseen kokonaan, jolloin käyttäjä saattoi menettää lomakkeisiin täytettyjä tietoja.Bugien kanssa painiskelu tuotantoon asti menneissä ohjelmistoversioissa on saanut riittää Applen käyttöjärjestelmäkehityksestä vastaavalle Craig Federighille, sillä hän on ottanut käyttöön uuden toimintamallin, jossa keskeneräiset toiminnot ovat oletuksena pois päältä uuden käyttöjärjestelmän koontiversioissa. Tämän toivotaan helpottavan ohjelmiston testaamista ja sitä kautta bugien paikallistaminen ja korjaaminen nopeutuu.Uuteen toimintamalliin on siirrytty jo nyt, joten sitä käytetään myös iOS 14 -käyttöjärjestelmän kehityksessä.