Trump pyysi Applea osallistumaan 5G-verkkojen rakentamiseen – Applella ei ole kuitenkaan lainkaan omaa verkkoa

Trumpin vierailu Applen Mac Pro -tehtaalla Teksasissa on poikinut muutamia sammakoita Yhdysvaltojen presidentin suusta. Ensin hän kertoi avanneensa vierailullaan tehtaan , vaikka se on ollut toiminnassa jo vuodesta 2013 lähtien. Lisäksi Trump kehotti Applea osallistumaan 5G:n rakentamiseen Yhdysvalloissa Vaikka ilmaisuon melko epämääräinen, on se tulkittu tarkoittavan 5G-verkon rakentamista Yhdysvaltoihin. Apple ei kuitenkaan operoi matkapuhelinverkkoa maassa, joten sen on mahdotonta osallistua kovin syvällisesti verkkojen rakentamiseen. Päävastuu on teleoperaattoreilla, jotka verkot omistaa. Apple ei myöskään kehitä tukiasemien 5G-teknologiaa, joten tätäkään kautta se ei voi täyttää Trumpin toiveita.Apple voi kyllä edistää 5G:n yleistymistä lisäämällä teknologialle tuen iPhoneen. Se lienee kuitenkin vääjäämätöntä, mikäli Apple haluaa pysyä kilpailussa mukana. Vuonna 2016 Apple totesi eSIM-teknologian kohdalla, ettei sillä ole mitään aikomusta ryhtyä operaattoriksi. Yhtiön osaaminen ei riitä siihen, eikä ala ole välttämättä taloudellisestikaan erityisen houkutteleva korkean lisäarvon tuotteisiin tottuneelle Applelle.