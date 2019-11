Ajattelitko ostaa iPhonen Black Fridayna? Ota tämä seikka huomioon

Kun etsii näinaikaan tarjouksia, ensimmäiseksi ei välttämättä tule mieleen suunnataverkkokauppaan. Tämä mielikuva johtuu ehkä siitä, että Applen tuotteita ei myydä yleensä kovin suurilla alennuksilla eikä Apple itsekään tarjoa alennuksia.Vaikka alennuksia Applelta on turha odottaa, niin tarjouksia yhtiöllä on kuitenkin hihassa. Apple antaa nimittäin Black Fridayn ja Cyber Mondayn välisenä aikana ostaneille lahjakortteja, joilla voi ostaa Applen valikoimista lisää tavaraa itselle tai lahjaksi. Lahjakorttien arvo riippuu ostoksesta, mutta parhaimmillaan lahjakortin arvo on 200 euroa . iPhonen ostaja voi esimerkiksi hankkia puhelimen kylkeen AirPods Pro -kuulokkeet tai Apple Watch -älykellon lahjakortilla.Arvokkaimman lahjakortin saaminen edellyttää todennäköisesti Mac-tietokoneen hankkimista tai jonkin muu kalliimman tuotteen ostamista. Apple ei ole vielä paljastanut miten se arvottaa ostoksia. Edullisempien lisälaite-kategorian tuotteiden ostajat joutuvat todennäköisesti tyytymään 25 tai 50 euron lahjakortteihin.