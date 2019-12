Applen modeemikaupat toteutuivat – Intel valittaa tehneensä miljardien tappiot

Viime kesänäilmoitti myyvänsä modeemiliiketoimintansa älypuhelimien osalta Applelle, joka oli havitellut bisnestä jo pidemmän aikaa itselleen. Intel päätyi lopulta myymään sen tärkeimmäille asiakkalleen, kun Apple ilmoitti siirtyvänsä jatkossa Qualcommin modeemeihin. Kauppa on nyt toteutunut Intel ja Apple kävivät siis jo viime vuonna neuvotteluita modeemiliiketoiminnan myymisestä, mutta tuolloin kauppoja ei syntynyt. Ääni muuttui kellossa tämän vuoden kevään jälkeen, kun Apple ilmoitti sopineensa käräjäriidat Qualcommin kanssa ja alkavansa taas käyttää yhtiön tuotteita iPhoneissa. Apple oli tähän mennessä painottanut Intelin modeemien käyttöä iPhoneissa.Nyt Intel on syyttänyt Qualcommia kilpailulainsäädännön vastaisista toimista, joilla se pakotti yhtiön pois markkinoilta. Intelin näkemyksen mukaan Qualcommia on syyttäminen siitä, että Intel päätyi myymään modeemiliiketoiminnan Applelle miljardilla dollarilla – tehden samalla usean miljardin dollarin edestä tappiota. Syy miksi Apple otti etäisyyttä Intelin modeemeihin oli 5G-modeemien kehityksen hitaus sekä haluttomuus panostaa.Applen tavoitteena lienee seuraavan parin vuoden aikana käyttää iPhoneissa sen itse suunnittelemia 5G-modeemeja.