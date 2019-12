Venäjä pakottaa asentamaan puhelimiin venäläissovelluksia – Hyötyykö Jolla?

Venäjällä on tulossa ensi vuoden alussa voimaan uusi laki, joka velvoittaa laitevalmistajia lisäämään uusiin myytäviin puhelimiin, älytelevisioihin ja tietokoneisiin venäläisperäisiä sovelluksia. Presidentti Vladimir Putin allekirjoitti lain tällä viikolla.



Lainsäädännön tavoitteena on käytännössä antaa lisäpotkua kotimaisille sovelluksille ja verkkopalveluille. Laitevalmistajat saattavat sisällyttää puhtaasti liiketoiminnallisista syistä venäläisiä sovelluksia laitteisiinsa jo nyt, esimerkiksi hakukonepalvelu Yandexilla on voitu korvata monessa tilanteessa länsimaissa yleisempi Google. Lainsäädäntö antaa kuitenkin pienemmillekin palveluille enemmän mahdollisuuksia lyödä läpi kotimaan markkinoilla.



Samalla tuleva lainsäädäntö voi ajaa ulkomaalaisia palveluntarjoajia pois Venäjän markkinoilta, vaikka se ei suoranaisesti kielläkään ulkomaalaisten palveluiden lisäämistä puhelimiin, tietokoneisiin tai älytelevisioihin. Markkinoilla voi syntyä myös tapauksia, joissa venäläisen palvelun asentaminen laitteeseen ei ole lainkaan mahdollista. Tällöin laitteella ei ole asiaa Venäjän markkinoille.





Suomalainen Jolla on kehittänyt ohjelmistoja läheisessä yhteistyössä venäläisyhtiöiden kanssa, joten Jolla voi hyötyä jollain tapaa uudesta laista.

